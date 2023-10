Wiener Polizei geht Serie von Rammbock-Einbrüchen nach

Die Wiener Polizei ermittelt derzeit eine Serie von Einbrüchen, bei denen ein Auto als Rammbock eingesetzt wurde. Diese Vorgehensweise ist den Behörden bereits bekannt und wird als ein altes Phänomen betrachtet, das derzeit wieder vermehrt auftritt. Hans-Peter Seidl vom Referat für Einbruchsdiebstahl im Bundeskriminalamt äußerte sich dazu und erklärte, dass es möglich ist, dass es einen Nachahmer-Effekt gibt.

Rammbock-Einbrüche häufen sich in Wien

Bereits drei Rammbock-Einbrücher 2023 in Wien

In Wien kam es heuer bisher zu drei derartigen Einbrüchen. Am 2. April gegen 3.30 Uhr hatten Unbekannte mit einem Pkw die Auslage einer luxuriösen Herrenboutique in der Innenstadt gerammt und dabei Kleidungsstücke im sechsstelligen Wert erbeutet. Am 20. Juni gegen 3.15 Uhr wurde die Auslage eines Juweliers im Donauzentrum in Wien-Donaustadt gerammt. Am Sonntag gegen 3.30 Uhr kam es zum bisher letzten Coup, erneut bei dem Herrenausstatter in der Innenstadt. Die Schadenssumme liegt erneut im sechsstelligen Bereich. Im Mai war es auch bei jeweils einem Juwelier in der SCS in Vösendorf und einem in Baden zu Rammbock-Einbrüchen gekommen.