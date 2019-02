Wiener Polizei entdeckt Waffenarsenal in Wohnung: Mann steht vor Gericht

Im vergangenem Juni hat ein Streit zwischen zwei Verkehrsteilnehmern die Wiener Polizei zu einem Waffenarsenal geführt. Dort wurden 34 Langwaffen in einer Wohnung entdeckt. Der Mann kam vor Gericht mit einer Diversion davon.

Mit den Konsequenzen hat sich am Donnerstag ein Gericht auseinandersetzen müssen. Ein an dem Streit Beteiligter hat sich wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung sowie wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten müssen. Dem 37-jährigen Beschuldigten wurde eine diversionelle Erledigung angeboten. Diese nahm er unter Auflagen an.