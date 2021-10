Wiener Physiker präsentieren System für besseres Pandemie-Management

Wiener Physiker präsentieren im Fachblatt "Plos One" ein System, das zu einer Verbesserung des Pandemie-Managements beitragen soll. Grundlage des Systems soll der Einsatz von maschinellem Lernen sein.

Physiker von Universität Wien involviert

Das Team um Miguel Navascués vom Institut für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in Wien sowie Kollegen von der Universität Wien haben sich an die Entwicklung eines mathematischen Modells gemacht, mit dem ein derart komplexes Problem möglichst optimal gelöst werden kann. Die Physiker begreifen die Pandemiebekämpfung in ihrem Ansatz als "Optimierungsproblem". Auf Basis maschinellem Lernens sucht der Rechner also nach dem jeweils passendsten Ergebnis. Das lasse sich mit der Suche nach dem tiefsten Punkt in einer Landschaft vergleichen, deren Höhen aus verschiedenen fatalen hypothetischen Pandemieverläufen bestehen, so Navascués am Donnerstag in einer Aussendung der ÖAW.