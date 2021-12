Wiener Pflegeheime vorerst von vierter Corona-Welle verschont

Die vierte Corona-Welle ist in den Wiener Alters- und Pflegeheimen bisher ausgeblieben. Ausschlaggebend dafür ist, dass die Covid-Impfung von den Bewohnern gut angenommen wird.

Das ist insofern bemerkenswert, als in der zweiten Welle in den Wiener Alters- und Pflegeheimen ein Vielfaches an Infektionszahlen verzeichnet wurde. Der Höchststand an aktiven Fällen war am 15. Dezember 2020 mit 226 auf Seiten der Bewohnerinnen und Bewohner und 445 bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegeben. "Danach sind wir nie wieder in die Nähe dieser Zahlen gekommen", hielt ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Dienstag fest.