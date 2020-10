Wiener "Pass Egal Wahl": SPÖ auf Platz Eins gelandet

SOS Mitmensch hat im Zuge der Wien Wahl wieder eine "Pass Egal Wahl" veranstaltet. Dabei ist die SPÖ mit 38,44 Prozent am ersten Platz gelandet.

1.546 Menschen nahmen an "Pass Egal Wahl" teil

ÖVP, FPÖ, NEOS, Team HC, Bierpartei und SÖZ (Soziales Österreich der Zukunft) scheiterten dabei allesamt an der Fünf-Prozent-Hürde für den Einzug in den WienerLandtag. Mittels Briefwahl, mobilen Wahlkabinen und Kooperationsstandorten nahmen 1.546 Menschen an der diesjährigen Wiener "Pass Egal Wahl" teil. Hinzu kamen 1.047 Solidaritätsstimmen von Menschen mit österreichischer Staatsbürgerschaft.