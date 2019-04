Lernstress: Wiener Parksheriffs helfen 16-Jähriger nach Kreislaufkollaps

Weil eine 16-Jährige in der Wiener U6 gestern einen Kreislaufkollaps erlitt, musste ein Notfall ausgerufen werden. Zum Glück waren zwei Parksheriffs anwesend, die sofort Erste Hilfe leisteten.

Zwei Parksheriffs waren am Mittwochnachmittag Zeugen, wie in der U6 ein Mädchen kurz vor dem Zusammenzubrechen war. Bevor die 16-Jährige am Boden aufprallte, gelang es den beiden Männern, sie aufzufangen. Einer der beiden Ersthelfer betätigte die Notfall-Taste, woraufhin der Fahrer den Zug in der Station Alserstraße anhielt und die Rettung verständigte. Zeitgleich brachten Horst F. und Patrick W. die 16-Jährige aus dem Zug und führten die notwendigen Erste-Hilfe-Maßnahmen durch.