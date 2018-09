Wiener Parksheriff-Skandal: Bereits 13 Sheriffs wurden freigestellt

Bereits 13 Parksheriffs werden verdächtigt, Parkstrafen missbräuchlich storniert zu haben. Sie wurden vom Dienst freigestellt und ihre Entlassung bereits in die Wege geleitet.

13 Wiener Parksheriffs stehen unter dem begründeten Verdacht, dass sie ihre Parkstrafen oder die naher Angehöriger stornieren ließen. Das teilten die Wiener Polizei und die zuständige MA 67 (Wiener Parkraumüberwachung) am Montag mit. Alle 13 wurden vom Dienst freigestellt und ihre Entlassung in die Wege geleitet, wie es in einer Aussendung hieß.