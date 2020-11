Wiener ÖVP dürfte Personalentscheidungen getroffen haben

Mittlerweile dürfte die Wiener ÖVP die Personalentscheidungen getroffen haben. Bestätigt wurden diese jedoch offiziell noch nicht.

Die Wiener ÖVP scheint die meisten Personalentscheidungen mittlerweile getroffen zu haben. Als sicher gilt, dass der bisherige nicht amtsführende Stadtrat Markus Wölbitsch Klubobmann der Türkisen wird. Auch für fast alle anderen Posten gibt es dem Vernehmen nach schon Besetzungen, wie die APA am Montag erfuhr. Offiziell bestätigt wurde das aber auf Nachfrage nicht. "Kein Kommentar", sagte ein Parteisprecher. Die offiziellen Beschlüsse erfolgen am Dienstag in den Gremien.