Wiener Notquartiere bleiben weitere drei Monate offen

Angesichts der Corona-Pandemie werden die Notquartiere in Wien heuer nicht wie sonst mit Ende April geschlossen. Die Auslastung der rund 900 zusätzlichen Plätze lag zuletzt bei knapp 90 Prozent.

Das Winterpaket für wohnungslose Menschen endet in Wien angesichts der Coronavirus-Pandemie heuer nicht wie sonst mit Ende April. Das zusätzliche Angebot an Unterkunftsplätzen wird für weitere drei Monate zur Verfügung gestellt, um Betroffene gut versorgen zu können. Das teilte das Büro von Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) der APA am Dienstag mit.

Wien verlängert Plätze in der Wohnungslosenhilfe

"Wir lassen obdachlose Menschen in dieser besonders herausfordernden Corona-Zeit nicht allein und schauen auf sie. Deshalb halten wir in Wien ein breites Angebot an Notquartieren um weitere drei Monate offen", betonte Hacker. Da nicht davon auszugehen sei, dass bis Ende April wieder völlige Normalität einkehre, werde ein Großteil der Plätze in den Notquartieren weitergeführt, um den Menschen einen geschützten Aufenthaltsraum bieten zu können, hieß es.