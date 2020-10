Wiener Neustadt: Zwölf Infizierte in Militärakademie

In der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt ist die Zahl der Coronavirus-Erkrankungen gestiegen. Am Freitag gab es sechs Fälle.

Nach der Untersuchung von 220 Soldaten in der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt ist die Zahl der Coronavirus-Ansteckungen am Freitag von sechs auf zwölf geklettert. Die Erkrankten und ihre unmittelbaren Kontaktpersonen befanden sich in Heimquarantäne, berichtete das Militärkommando Niederösterreich. Auch alle anderen Militärakademiker seien zu Hause und führten die Ausbildung mittels distance learning fort.

Bei den Maßnahmen gegen das Virus werde die Akademie vom ABC-Abwehrzentrum unterstützt. 27 Soldaten führen laut Aussendung die Desinfektion der Unterkünfte, Lehrsäle, Fitnessräume und Betreuungseinrichtungen durch.