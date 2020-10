Sechs Militärakademie-Soldaten mit Corona infiziert

Mehrere Soldaten der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Die Betroffenen befinden sich in Heimquarantäne.

In der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt haben sich sechs Soldaten mit dem Coronavirus infiziert. Die Erkrankten befanden sich nach Angaben des Militärkommandos Niederösterreich vom Donnerstag in häuslicher Quarantäne.