Wiener NEOS fordern Aufnahme von griechischen Flüchtlingskindern in Wien

Die Wiener NEOS fordern von der Stadt die Aufnahme von 100 Flüchtlingskindern aus Griechenland. Laut dem Wiener NEOS-Chef Christoph Wiederkehr sei es ein "Gebot der Menschlichkeit".

Die NEOS wollen sich in Zeiten des Wiener Wahlkampfes - die Gemeinderats- und Landtagswahlen finden am 11. Oktober statt - nicht nur auf regionale Themen beschränken: In der Landtagssitzung am 31. August soll ein Antrag eingebracht werden, in dem von der Stadt die Aufnahme von 100 Flüchtlingskindern aus griechischen Lagern gefordert wird.