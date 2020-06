Wiener "Mohren-Apotheke" wird sich umbennen

Die Wiener "Mohren-Apotheke" will ihren Namen ändern. Die Bezeichnung ist für viele Menschen nämlich diskriminierend und verletzend.

"Wir wollen die Erinnerung an diese Heiler und ihre Heilkunst am Leben erhalten und damit auch in Erinnerung rufen, dass Heilkunst nicht nur in europäischen Klostern zu finden war. Wir sind uns aber bewusst, dass der Begriff für viele Menschen diskriminierend und verletzend ist, und arbeiten an einer Neugestaltung", wird nun betont. Die Apotheke in der Wipplingerstraße wurde 1350 am Graben gegründet und ist laut eigenen Angaben die drittälteste Wiens.