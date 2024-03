Wiener Lorenz Böhler: Zwei Übergangslösungen möglich

Die AUVA hat in puncto Lorenz Böhler Spital (Wien-Brigittenau) am Freitag klargestellt, dass es betreffend des künftigen Standorts der Übergangslösung für die Jahre 2025 bis 2030 zwei Möglichkeiten gibt:

Entweder ein Containerspital bzw. ein Bauwerk in Modulbauweise in unmittelbarer Nähe oder die brandschutztechnische Ertüchtigung des aktuellen Standorts in der Donaueschingenstraße, um das Gebäude Anfang 2025 wieder beziehen zu können.