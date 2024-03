Schließung von Lorenz-Böhler-Spital: "Fatale Minderversorgung von Patienten in Wien"

Der Patientenombudsmann der Ärztekammer für Wien sieht durch die plötzliche und unerwartete Schließung des UKH Lorenz Böhler eine "fatale Minderversorgung von Patientinnen und Patienten in Wien".

"Massive Verunsicherung" geortet

Ähnlich argumentiert auch der Patientenombudsmann der Ärztekammer für Wien, Thomas Holzgruber, der durch die plötzliche und unerwartete Schließung des UKH Lorenz Böhler eine "fatale Minderversorgung von Patientinnen und Patienten in Wien" sieht - Aus seiner Sicht stellt die aktuelle Situation ein Organisationsverschulden seitens der AUVA dar, womit Patientinnen und Patienten, deren Behandlung sich verzögert, berechtigt seien, Schadenersatzansprüche, also Schmerzengeld, allenfalls Behandlungskosten in Privatspitälern etc., gegen den Spitalsträger, also die AUVA, geltend zu machen.