Wiener Linien verteilen Duftbäume für Autofahrer an Stau-Knoten

Wer im Stau steht, wird im Rahmen einer Wiener Linien-Aktion aktuell mit einer kleinen Aufmerksamkeit bedacht: Öffi-Duftbäumchen.

Das Duftvoting im Sommer haben Duft-LiebhaberInnen knapp verloren. In der Mobilitätswoche kommt der Siegerduft „Energize“ aber noch einmal zum Einsatz. Die Öffi-Duftbäumchen werden heute an AutofahrerInnen an zentralen Stau-Knoten verteilt.

Mit Öffis fahren statt im Stau zu stehen

„Wer auf Öffis umsteigt, spart Zeit, Geld und leistet einen entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz. Die Öffis sind Transportmittel Nummer 1 in Wien. Daher haben sich die Wiener Linien eine dufte Aktion in der europäischen Mobilitätswoche überlegt, um mit einem Augenzwinkern auf die Öffis aufmerksam zu machen “, so Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien. Schon am Sonntag, 22. September, am autofreien Tag, lohnt sich der Umstieg besonders: an diesem Tag gilt das Vollpreis-Einzelticket als Tageskarte in der gesamten Kernzone Wien.

35.000 Duftbäume für Klimaschutz an Stau-Hotspots

Verteilt werden die 30.000 Duftbäume am Währinger Gürtel, Universitätsring, Hietzing, St. Marx und am Verteilerkreis. Wer nicht mit dem Auto in der Stadt unterwegs ist, aber trotzdem gerne seinen eigenen Energize-Duftbaum haben möchte, kann sich einen in den Ticket- und Infostellen oder in der Remise abholen - solange der Vorrat reicht. 5.000 Stück liegen dort auf.

Wiener Linien und Greenpeace sagen danke

„Die Öffis sind die klimafreundlichste und bequemste Wahl für Verkehr in der Stadt, wenn’s zu Fuß oder mit dem Rad zu weit ist. 38 Prozent der Wiener Wege werden bereits mit Bus, Bim und U-Bahn zurückgelegt. Dafür muss man auch mal Danke sagen“, so Sophie Lampl, Kampagnendirektorin von Greenpeace. Am Karlsplatz werden deswegen den ganzen Tag Sprout Pencils, Bleistifte aus denen Basilikum und andere Kräuter oder Blumen wachsen, als kleines Dankeschön an Fahrgäste verteilt.

Die Öffis als Klimaschützer und Platzsparer

Alle Fahrgäste der Wiener Linien leisten einen großen Beitrag für den Klimaschutz – und das ohne viel Aufwand. Denn wer auf Öffis umsteigt, spart pro Jahr bis zu 1.500 kg CO2-Emissionen ein. In Wien werden bereits 38 Prozent aller Wege mit öffentlichen Verkehrsmittel zurückgelegt. Dennoch macht der Fußabdruck der Wiener Linien nur rund 1 Prozent des ökologischen Fußabdrucks der Stadt aus. Der Grund dafür ist, dass über 80 Prozent der Fahrzeuge elektrisch betrieben werden.