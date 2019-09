Wiener Linien und Fridays for Future gestalten Klimabim

Zum Auftakt der Mobilitätswoche launchen die Wiener Linien eine neue Kampagne. Ein Monat lang sind zehn Fahrzeuge als Klimabotschafter in der Stadt unterwegs.



Bim und Busse als Klimabotschafter präsentiert

Die Botschaften werden in der gesamten Stadt zu sehen sein: Zwei Flexity-Bims auf der Linie 6 sowie je eine Straßenbahn auf den Linien 26, D und 2 – eine davon mit dem Spezialbranding von Fridays For Future. Auch zwei Innenstadt E-Busse der Linien 2A/3A drehen mit dem Klima-Claim ihre Runden.



Fridays For Future: Öffis beim Klimaschutz Schlüsselelement



Wiener Linien investieren in Netzausbau für Klimaschutz

Die Wiener Linien investieren in den kommenden Jahren mehrere hundert Millionen Euro in den Ausbau der Öffis. Neben dem Ausbau von Straßenbahn-Linien, Ankauf von neuen energieeffizienten Bussen, Straßenbahnen und U-Bahnen, ist das neue Linienkreuz U2xU5 das größte Infrastrukturprojekt für die klimafreundliche Mobilitätswende. Es gibt aber auch zahlreiche weitere Maßnahmen: So werden nach Möglichkeiten Grüngleise gebaut, sowie Wartehäuschen und Fassaden bepflanzt. Die Boku untersucht derzeit Grünflächen auf vorhandene Flora und Fauna und entwickelt daraus einen Maßnahmenplan, wie diese Flächen in Zukunft noch optimaler genutzt werden können.