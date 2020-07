Wiener Linien-Securitys sollen Fahrgast attackiert haben

Weil er in der U-Bahnstation Karlsplatz keine Schutzmaske trug, sollen drei Wachleute der Wiener Linien einen Fahrgast aus dem Zug gezerrt, ihn in den Schwitzkasten genommen und zu Boden gestoßen haben.

Fahrgast schilderte Vorfall in U-Bahnstation Karlsplatz

Die Auseinandersetzung ereignete sich in der Nacht auf 23. Juni in der U-Bahn-Station Karlsplatz. Der betroffene Fahrgast schilderte in der "Krone" das Geschehen aus seiner Sicht. Er sei mit der Rolltreppe hinabgefahren, um in einen Zug der Linie U4 zu steigen. Dabei gab er zu, noch keine Maske getragen zu haben.