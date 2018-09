Wiener Linien: Neues "Anti Kebab"-Video in Tatort-Manier

Die Wiener Linien rücken mit Schmäh Kebab und Co. in der U6 auf den Leib. In einem neuen Werbeclip wird in der U-Bahnlinie gegen eine "klassische Scharftat" ermittelt.

Das Video im Tatort-Style ist gut gemacht. Sonnenbrillen wie man sie aus CSI kennt, eine mit Kreide umzeichnete Leiche. Nur ist das in diesem Fall ein Kebab, der in der Wiener U6 verspeist und dann fallengelassen wurde. Der Täter flüchtete – eben eine “klassische Scharftat”.

Mit Witz über Essverbot aufklären Die Wiener Linien setzen beim Essverbot in der U6 (und ab 2019 auch auf allen anderen Linien) gezielt auf den berühmt berüchtigten Wiener Schmäh. Die Webemaßnahmen greifen mit Wortwitz Inhalte oder Titel – wie “Tatort Leberkäs” oder “Nudelfall ungelöst” – beliebter Krimiserien auf.