Wiener Linien laden zur großen Ostereiersuche im Verkehrsmuseum Remise

Am Osterwochenende bieten die Wiener Linien im Verkehrsmuseum Remise mit Eiersuche und Osterbrunch ein Programm für Groß und Klein.

Am Karsamstag und Ostersonntag (20. und 21. April 2019) wird es für Kinder im Verkehrsmuseum Remise spannend: An beiden Tagen warten zwischen 10.00 und 18.00 Uhr in der großen Ausstellungshalle bunte Eier darauf, entdeckt zu werden. Pro Kind gibt es ein “süßes” Osternest mit einer Überraschung aus dem Spielzeugsortiment der Wiener Linien, solange der Vorrat reicht.