Osterbrunch 2019 in Wien genießen: Die besten Lokale

Wer am Osterwochenende ausgiebig mit der Familie oder Freunden speisen möchte, dem legen wird die vielen Osterbrunch-Specials der Stadt ans Herz. Wir haben die besten Adressen für den Ostergenuss im Überblick.

Frühstücken geht immer – auch am Osterwochenende. Perfekt, denn viele Restaurants bieten rund um den Ostersonntag einen speziellen Osterbrunch mit traditionellen aber auch ausgefallenen Speisen an. Wir wissen, wo ihr die österlichen Schmankerl genießen könnt und haben die besten Adressen für euch aufgelistet.

Ostern in der Wunderkammer

Die Wunderkammer im Renaissance Wien Hotel lädt am Ostersonntag, den 21. April 2019, zum “Wunderbrunch”. Unter dem Motto “Happy Easter” werden Brunchliebhaber mit kulinarischen Highlights von A wie außergewöhnliche österreichische Frühlingsküche bis O wie Osterschinken verwöhnt. Das Angebot umfasst unter anderem Bärlauchsuppe, Spargel, Osterschinken, gegrillte Forelle, Maishuhnbrust und Beerentiramisu.

Wann: 21. April 2019, 12.00 bis 15.00 Uhr Wo: Wunderkammer Drinking & Dining, Linke Wienzeile/Ullmannstraße 71, 1150 Wien Kosten: 39,50 € pro Person inkl. Welcome Drink, Tee und Kaffee Reservierung unter +43 (0)1 89 102 270, wunderkammer[at]rh-wien.at oder online

Beim Legendary Easter Jazz Brunch im Vienna Marriot Hotel wird am Ostersonntag eine Vielfalt kulinarischer Highlights, natürlich inklusive österlicher Spezialitäten geboten. Musikalisch umrahmt wird der Brunch von Caroline Kreutzberger & Band, mit sanften Jazz-Klängen von Miles Davis bis hin zu Ella Fitzgerald.

Wann: 21. April 2019, ab 12.00 Uhr im Großen Festsaal Wo: Vienna Marriott Hotel, Parkring 12A, 1010 Wien Kosten: 89,00 € pro Person inkl. Aperitif “Die Kaiserin”, Weine der Weingüter Scheiblhofer und Johann Topf, Bier, alkoholfreier Getränke, Kaffee und Tee. Reservierung direkt an +43 (0)1 515 18 68 00 oder an gutscheinshop[at]marriotthotels.com

Wer es besonders exklusiv mag, sollte sich den Osterbrunch im Palais Coburg am 21. April nicht entgehen lassen. In den Prunkräumen wird zum Champagner-Brunch geladen, serviert werden zahlreiche österliche Schmankerl wie Osterlamm, Osterschinken, Osterzopf und Osterei. Dazu fließt Champagner aus der Magnumflasche. Für alle Kinder werden im Garten des Palais Coburg Osternesterl versteckt.

Beim Osterbrunch im Lusthaus werden am 21. und 22. April unter anderem Ziegenfrischkäse auf Salat aus Rucola und Kirschparadeiser, Antipasti, gebratenes Roastbeef mit Sauce verte, Grüner Spargel mit Paradeis-Vinaigrette, Altwiener 7-Kräutl-Suppe, Osterschinken mit Erdäpfelpüree, geschmortes Lamm aus dem Ofen, österliche Karottentorte, gezogener Rhabarberstrudel oder Mousse au chocolat mit Erdbeeren serviert – und das ist nur ein kleiner Teil der Auswahl.

Wann: 21. und 22. April 2019, jeweils von 12.00 bis 15.00 Uhr Wo: Café Restaurant Lusthaus, Freudenau 254, 1020 Wien Kosten: 38,00 € pro Person, Kinder bis 6 Jahre frei, von 6-10 Jahren halber Preis Reservierung an +43 (1) 728 95 65 oder unter office[at]lusthaus-wien.at

Wann: 20. bis 22. April 2019 Wo: Pichlmaiers zum Herkner, Dornbacher Str. 123, 1170 Wien Kosten: siehe Ostern-Speisekarte Reservierung an +43 1 480 1228 oder unter pichlmaiers[at]zumherkner.at

Osterbrunch in der Bristol Lounge

Richtig schlemmen kann man beim Osterbrunch im Hotel Bristol in der Wiener City. Auf die Gäste warten ein reichhaltiges Buffet, Osterschinken, Alpenlachs, Champagnerrisotto, Schokobrunnen, Erdbeer-Panna Cotta und vielen weitere Köstlichkeiten.

Wann: 21. April 2019, von 12.00 bis 15.00 Uhr Wo: Bristol Lounge & Bar im Hotel Bristol Wien, Kärntner Ring 1, 1010 Wien Kosten: 59,00 € pro Person inkl. Gedeck und ein Glas Begrüßungssekt (Brunch in Buffet Form, Hauptspeise wird serviert), Kinder bis 6 Jahre kostenlos, bis 12 Jahre – 50% Reservierung unter restaurant.bristol[at]luxurycollection.com

Ostern wird nicht nur von den Kindern sehnlich erwartet, auch viele Genießer freuen sich auf das Ende der Fastenzeit. Im Hermes Café Restaurant Labstelle darf am Ostermontag bei Lust und Laune geschlemmt werden. Das Brunchbuffet ist reichhaltig mit traditionellen österlichen Gerichten wie Osterschinken sowie frühlingshaften Kreationen gedeckt. Beschwingte Jazzklänge sorgen zudem für einen stimmungsvollen Osterbrunch.

Osterbrunch in der Grand Brasserie

Am Ostersonntag wird in der Grand Brasserie, im 1. Stock des Grand Hotel Wien, wieder zum traditionellen Osterbrunch geladen. Das reichhaltige Buffet bietet nicht nur kulinarische Köstlichkeiten in Form von Vorspeisen, Hauptgerichten und Nachspeisen, auch Osterspezialitäten wie wie Osterschinken, Ostereier oder Pinze werden angeboten.