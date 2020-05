Wiener Linien kehren weiter zu Normalfahrplan zurück

Bereits seit zwei Wochen sind die Wiener U-Bahnen wieder in den üblichen dichten Intervallen unterwegs. Mit Ende Mai kommt es zu weiteren Veränderungen in Richtung Normalfahrplan.

Verstärktes Angebot bei den Wiener Linien

Ab 29. Mai öffnen Bäder und somit startet auch der Bäderverkehr. Die Wiener Linien fahren wieder ihre Bäder- und Sommerpläne. Die Linie 20B verstärkt dann die Linie 20A und sorgt damit für eine gute Anbindung an die Bäder entlang der Alten Donau. Auch die Linie 42A zum Schafbergbad in Hernals ist ab Freitag wieder in dichteren Intervallen unterwegs. Ab Samstag, 30. Mai fahren alle Bus- und Straßenbahnlinien an Samstagen wieder nach dem Samstagsfahrplan. Und auch die Ausflugslinien 43A, 43B und 92B sind dann wieder in dichteren Intervallen sowie Abends verlängert unterwegs.