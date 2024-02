Wiener Linien eröffneten neues E-Kompetenzzentrum in Liesing

Die Wiener Linien haben am Montag über die Eröffnung des Kompetenzzentrums für E-Mobilität informiert. Dieses befindet sich in Siebenhirten (Wien-Liesing).

Der Montag ist für die Linien 71A und 71B nicht unbedeutend: Sie werden nun nur mit Batteriebusen befahren. Die Wiener Linien kündigten insgesamt 60 E- und zehn Wasserstoffbusse bis 2025 an, Ladung, Wartung sowie Reparatur finden im neuen Kompetenzzentrum für E-Mobilität statt.

„Als Wiener Linien investieren wir gefördert mit Mitteln der EU und dem Klimaschutzministerium rund 90 Millionen Euro in die emissionsfreie Mobilität Wiens und tragen damit wesentlich zur top Lebensqualität in der Stadt bei", wurde Wiens Öffis-Stadtrat Peter Hanke in einer Aussendung zitiert. Die Stadt Wien investiert zusammen mit dem Klimaschutzministerium und der EU rund 48 Millionen Euro für den Kauf der Busse und die Errichtung von Schnellladestationen. Die Wiener Linien wendeten für die Errichtung des E-Kompetenzzentrums samt Ladestationen, Photovoltaik-Anlagen und Gebäudeausbau 40 Millionen Euro auf.