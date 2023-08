Wiener Linien: Endspurt für Sommerbaustellen

Die Sommerbaustellen der Wiener Linien gehen in den Endspurt. Während die Straßenbahnlinien 10, 44 und 46 ab dem kommenden Montag wieder unterwegs sein werden, liegen die Baustellen bei U1 und U6 voll im Zeitplan.

Sommerbaustellen bei U1 und U6 liegen gut im Zeitplan

Am Reumannplatz wird bei der U1 dagegen noch zwei Wochen lang gearbeitet. Die Bauarbeiten sollen dann pünktlich zum Schulbeginn in Wien abgeschlossen sein. Ab 4. September soll die U1 wieder durchgehend unterwegs sein. Bis einschließlich 3. September müssen Fahrgäste auf dem Weg nach Oberlaa am Reumannplatz in einen U-Bahn-Zug auf dem gegenüberliegenden Gleis umsteigen. Auch die Bauarbeiten an der U6 gehen in den Endspurt. Bis inklusive 27. August wird noch zwischen Alterlaa und Am Schöpfwerk gebaut. Der Ersatzbus U6E steht den Fahrgästen bis zum Ende der Bauarbeiten weiter zur Verfügung.