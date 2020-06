Wiener Linien bieten neue sommerliche Fan-Artikel

Wer sich als begeisterter Öffi-Nutzer outen möchte, hat diesen Sommer ganz neue Gelegenheiten dazu - denn der Wiener Linien Fan-Shop hat nun auch Artikel im Angebot, die man bei großer Hitze brauchen kann.

Die Wiener Linien versorgen ihre Fans regelmäßig mit coolen Fan-Artikeln. Rechtzeitig zum Ferienbeginn gibt es jetzt alles, was man für einen tollen Sommer in der Stadt, im Bad oder am See so braucht.