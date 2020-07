Wiener Linien bestraften bisher 90 Masken-Sünder in den Öffis

Fast 20.000 Fahrgäste wurden wegen fehlendem oder falsch getragenen Schutz seit Beginn der Kontrollen in den Wiener Öffis angesprochen - in 90 Fällen wurden Uneinsichtige sogar gestraft.

Der - verpflichtend vorgeschriebene - Mund-Nasen-Schutz gehört auch in den Wiener Öffis inzwischen zum alltäglichen Bild. Wer trotz Ermahnung sich weigert, diesen zu tragen, riskiert allerdings eine Strafe. An die 90 Personen wurden laut Wiener Linien bereits zur Kasse gebeten.

50 Euro Strafe für fehlende Masken in den Wiener Öffis

Häufigste Verfehlung: Mund-Nasen-Schutz nicht über der Nase

Rund 19.500 Öffi-Passagiere wurden in bereits auf Masken-Fehlverhalten aufmerksam gemacht. Teilweise wurde der Mund-Nasen-Schutz gar nicht getragen, sehr oft wird aber einfach darauf verzichtet, diesen über die Nase zu ziehen. Auch in so einem Fall wird man vom kontrollierenden Personal gebeten, dies doch zu tun.