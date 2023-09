Wiener Leih-E-Scooter müssen Nummerntafeln führen

Das Maßnahmenpaket rund um die Leih-E-Scooter in Wien trat am Freitag in Kraft. Damit müssen alle vier Betreiber auch technische Voraussetzungen erfüllen. Die Scooter müssen nun etwa über Blinker und eine Nummerntafel verfügen.

Bei der Aktion Scharf gegen die Leih-E-Scooter ist seit Freitag die nächste Stufe in Kraft. Seit Mitte Mai dürfen die E-Roller nicht mehr am Gehsteig abgestellt werden, sondern müssen in eigenen Abstellflächen geparkt werden. Und seit 1. September 2023 müssen alle E-Scooter der vier Betreiber in Wien bestimmte technische Voraussetzungen erfüllen. Dazu gehören Blinker und Nummerntafeln.

Seit Freitag müssen Wiener Leih-E-Scooter Nummerntafeln führen

Die nachgerüsteten Leih-E-Roller werden in Wien verteilt, berichtet die ORF Sendung "Wien Heute". Seit Freitag müssen sie ein akkustisches Warnsignal haben, zwei Bremsen, Blinker einen standfesten Ständer und Nummerntafeln. Doch noch nicht alle E-Scooter sind schon auf die Blinker nachgerüstet. Und auch die Nummerntafeln, die von den Betreibern selbst gestaltet und angebracht werden, fehlen zum Teil noch.

Noch nicht alle Leih-E-Roller in Wien waren am Freitag umgerüstet

"Tatsächlich haben wir in Wien eine der größten Flotten mit fast 4.000 Fahrzeugen. Diese Fahrzeuge müssen dann natürlich auch in der Werkstatt umgerüstet werden. Bis diese Fahrzeuge alle hineinroutieren, kann es durchaus ein paar Tage dauern. Wir sind jedoch guter Dinge, dass wir bis Ende des Wochenendes alle Fahrzeuge mit Kennzeichen ausgestattet und umgerüstet haben", sagt Laurenz Vavrovsky, General Manager bei Superpedestrian "Link" in Österreich.

Laut Stadt Wien müssten die E-Leih-Scooter bereits umgerüstet sein

Im Büro der Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) verweist man darauf, dass die Umrüstungen bereits abgeschlossen seien müssten. "Die Betreiber mussten eine eidesstattliche Erklärung vorlegen, alle technischen Voraussetzungen ab dem 1. September zu erfüllen. Alle Voraussetzungen wurden rechtzeitig kommuniziert. Seitens der Stadt Wien wird die konforme Umsetzung der notwendigen technischen Voraussetzungen stichprobenartig überprüft", heißt es in einem Statment des Büros der Mobilitätsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) gegenüber dem ORF.

Wiener Linien prüfen Verbot von E-Scootern in den Öffis

Abgesehen von den Leihrollern könnte es bald eine Änderung geben, die alle E-Scooterfahrer betreffen könnte: Die Wiener Linien prüfen gerade ein Mitnahmverbot in den Öffis. "In anderen Städten gab es vereinzelt Probleme mit Akkus, Bränden und Rauchentwicklung. Und aus Sicherheitsgründen prüfen nun auch wir ein E-Scooter-Verbot in den Öffis", erklärt Andrea Zefferer, Sprecherin der Wiener Linien. Wann es eine Entscheidung gibt, steht laut den Wiener Linien noch nicht fest. Der Wirbel um die E-Scooter hält an.

