Wiener "Laufhauskönig" wieder in Haft

Erst am vergangenen Montag musste sich ein entlassener Rotlicht-Mitarbeiter am Wiener Landesgericht verantworten. Am Donnerstag wurde der Wiener "Laufhauskönig" erneut in der Kanzlei seines Verteidigers Nikolaus Rast festgenommen.

Das gab Rast am Donnerstagabend bekannt. Der 47-Jährige ist angeklagt, seine Ex-Freundin sowie eine Promi-Anwältin und zwei weitere “Gürtel-Größen” auf sozialen Medien beschimpft zu haben.