Wiener KH Nord: Schließung der Kinderstation sorgt für Ärger

Die Kinderabteilung im Krankenhaus Nord in Wien-Floridsdorf ist bis 19. Jänner geschlossen. Kritiker sprechen dabei von einer Schließung trotz drohender Grippewelle, laut Rathaus sei der Bedarf an Plätzen mehr als ausrechend gedeckt.

Sperre im KH Nord schon länger geplant

Im Krankenanstaltenverbund wurde die Sperre, die bei den Wiener Oppositionsparteien für Empörung sorgte, verteidigt. Solche seien in allen Spitälern "gängige Praxis". Jene in der Klinik Floridsdorf sei schon länger geplant und mit anderen Spitälern abgesprochen, wurde beteuert. Die vorübergehende Schließung sollte Mitarbeitern die Möglichkeit geben, Urlaub zu konsumieren.

Auch der Gesundheitsfonds des Landes Wien ließ wissen, dass die Stadt über 353 Betten in der allgemeinen Kinderheilkunde bzw. Kinderchirurgie verfüge und zahlreiche davon noch frei seien. Die Kinderabteilung in der Klinik Floridsdorf umfasst 24 Betten.

Genug Kapazitäten, keine Grippewelle

Auch aktuell seien genügend Kapazitäten vorhanden, wurde am Mittwoch auf APA-Anfrage im Ressort des zuständigen Stadtrats Peter Hacker (SPÖ) versichert. Im Krankenhaus St. Josef betrage die Auslastung in der Allgemeinen Kinderabteilung etwa knapp 40 Prozent.

Zur Zeit gebe es auch noch keine Grippewelle, wurde beteuert. Man habe zuletzt 5.000 Neuerkrankungen registriert. Erst bei einer doppelt so hohen Anzahl spreche man von einer Grippewelle.

Donauspital meldet Normalbetrieb

Im SMZ Ost - Donauspital, dem "Partnerspital" der Klinik Floridsdorf, läuft in der Kinderabteilung "Normalbetrieb". Es gebe 24 freie Betten, wurde am Mittwoch in einer Aussendung versichert.