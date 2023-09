Wiener Kapuzinergruft: Vorerst letzte Bestattung kommende Woche

Die vorerst letzte Bestattung eines Mitgliedes der Familie Habsburg-Lothringen in der Kapuzinergruft soll nächste Woche stattfinden. Die Schwägerin von Otto Habsburg-Lothringen ist vor kurzem 100-jährig verstorben. Nun soll Yolande de Ligne beigesetzt werden.

Die vorerst letzte Bestattung eines Mitglieds der Familie Habsburg-Lothringen in der Wiener Kapuzinergruft soll am Samstag in einer Woche stattfinden. Der letzte der dort unter großer Anteilnahme beigesetzt worden war, war Otto Habsburg-Lothringen. Mit seinem Bruder Karl Ludwig - welcher ebenfalls schon verstorben ist - war Yoland de Ligne verheiratet. Sie ist vor kurzem 100-jährig verstorben.

Letzte Bestattung in der Wiener Kapuzinergruft

Die Kapuzinerkruft am Neuen Markt in der Wiener Innenstadt ist seit Jahrhunderten die Begräbnisstätte der Habsburger. 149 Familienmitglieder haben hier ihre letzte Ruhe gefunden. Im letzten Raum gibt es noch eine freie Stelle. Neben dem Grab ihres 2007 verstorbenen Ehemannes Karl Ludwig, soll Yoland de Ligne beigesetzt werden. Sie ist am 13. September in ihrer Heimat Brüssel gestorben. Seit vielen Jahren ist diese eine Platz für die Schwiegertochter des letzten Kaisers vorgesehen.