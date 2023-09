Hier liegt Kaiserin Elisabeth begraben

Die Särge von Kaiser Franz Joseph und Kaiserin Elisabeth, sowie Kronprinz Rudolf in der Kapuzinergruft in Wien.

Kaiserin Sisi ist bis heute eine Legende. Heute liegt die Kaiserin in der Franz-Josephs-Gruft unter der Kapuzinerkirche in Wien, Österreich. In der „Kaisergruft" befinden sich die wichtigsten Mitglieder des Habsburger-Geschlechts.

Sie war Kaiserin von Österreich, Königin von Ungarn und herzogin in Bayern: Elisabeth, auch bekannt als Sisi. Sie führte ein Leben zwischen Feiheitsdrang, Schönheitswahn und mentalen Problemen. 1898 verstarb sie. Elisabeths letzte Ruhestätte findet man in Wien in der sogenannten "Kapuzinergruft". Elisabeths Wunsch war es übrigens nie in einer Gruft bestattet zu werden. "Und wenn ich einmal sterben muss, so legt mich an das Meer" lautete einer von sisis Versen. "Am Meer, am liebsten auf Korfu", so die Kaiserin.

Kaiserin Elisabeth liegt in der Kapuzinergruft begraben

Heute liegt die Kaiserin in der Franz-Josephs-Gruft unter der Kapuzinerkirche in Wien. In der "Kaisergruft" sind viele der wichtigsten Mitglieder aus dem Hause Habsburg bestattet. 149 Habsburger, davon zwölf Kaiser, sowie 19 Kaiserinnen und Königinnen liegen in der Kapuzinergruft begraben. Heute ist die Gruft für Touristen zugänglich. Die Kaiserin liegt in der Franz-Josephs-Gruft gleich neben ihrem Ehemann Kaiser Franz Joseph I und ihrem Sohn Rudolf begraben.

Sisis Sarg ist verziert mit dem Wittelsbacherschen Rabenschild

Im Gruftraum befanden sich ursprünglich vier Särge. Der Sarkophag ihrer ersten gemeinsamen Tochter, Sophie Frederike, die im Kindesalter verstarb, steht heute in der Ferdinandsgruft. Sisis Sarg ist verziert mit dem Wittelsbacherschen Rabenschild. Es ist das Zeichen der ältesten deutschen Hochadelsgeschlechter. Elisabeth wurde als Tochter des Wittelsbacher Herzogs Maximilian in Bayern und Ludovika Wilhelmines von Bayern geboren. Mit nur 17 Jahren heiratete sie ihren Cousin Franz Joseph I. und wurde Kaiserin von Österreich und Königin von Ungarn. Einst galt sie als schönste Frau Europas. 1998 verstarb die Kaiserin in Genf durch das Attentat des Anarchisten Luigi Lucheni.