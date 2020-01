Wiener Juristen-Ball 2020 setzt auf "Clubbing Deluxe"

Der traditionsreiche Wiener Juristenball will sich 2020 neu erfinden. Mit einer "Clubbing Deluxe"-Fläche sollen auch Nicht-Ballbesucher angelockt werden.

Der Wiener Juristen-Ball wurde 1817 erstmals urkundlich erwähnt und zählt damit zu den ältesten Ballveranstaltungen der Welt überhaupt. Die Gäste erwartet dabei auch am 22. Februar 2020 eine Ballnacht mit kulinarischen und künstlerischen Highlights sowie Tanzmusik von Pop bis Walzer in den Ballsälen der Wiener Hofburg.

Bei der traditionellen Balleröffnung des Juristen-Balls 2020 wird das Jungdamen – und Herrenkomitee unter der Leitung von Thomas Schäfer-Elmayer eine Hommage an Franz Lehar präsentieren.

"Roaring Twenties" und Justizclubbing Deluxe

Freuen kann man sich auch auf die Mitternachtseinlage: Unter dem Motto "The Roaring Twenties" gibt es eine Show ganz nach dem Vorbild des Broadway.

Erstmals werden die beiden Richter-DJs Waldi und Wolf in der Hofburg das Justizclubbing Deluxe veranstalten, an dem auch Nicht-Ballbesucher teilnehmen können. Damit geht der Ballorganisator in diesem Jahr völlig neue Wege.