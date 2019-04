Wiener IS-Anhängerin will laut Anwalt nun doch nach Österreich zurückkehren

Eigentlich galt die Causa um die Rückkehr einer 20-jährigen IS-Anhängerin aus Wien bereits erledigt - laut dem Anwalt der Familie will die Frau nun aber doch nach Österreich.

Die 20-jährige Wienerin, die sich vor rund vier Jahren der Terrormiliz “Islamischer Staat” angeschlossen hat und nun in Syrien in kurdischer Haft sitzt, will nun doch wieder zurück nach Österreich.