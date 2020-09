Wiener Innenstadt: Bewohnerparken wird aktiviert

Am Donnerstag wurde das Bewohnerparken in der Wiener Innenstadt aktiviert. Erste Zusatztafeln wurden bereits befestigt.

Am Donnerstag wurde damit begonnen, die Bewohnerparkplätze in der Inneren Stadt mit neuen Zusatztafeln zu versehen. Die gekennzeichneten Plätze sind damit wieder für Bewohner reserviert. An Werktagen dürfen von 8 bis 16 Uhr auch Betriebe und soziale Dienste diese Zonen beanspruchen.