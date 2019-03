Wiener Heumarkt: Opposition kritisiert Bürgermeister Ludwig

Der negative ICOMOS-Bericht zum Wiener Heumarkt-Projekt ruft die Opposition auf den Plan. Die kritisiert Bürgermeister Ludwig und werfen ihm "Untätigkeit" vor.

Verheerendes ICOMOS-Gutachten zum Heumarkt

Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) und Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP) laden am Montag zu einer Pressekonferenz. Das geplante Projekt “Heumarkt Neu” würde sich in seiner jetzigen Form “stark negativ” auf den außergewöhnlichen Wert (“Outstanding Universal Value”) des Areals auswirken, heißt es in dem ICOMOS-Gutachten. “Das Projekt gefährdet endgültig die Erhaltung und den Wert des Grundstücks.” Weiters ist von einem “erheblichen Verlust an historischer Authentizität und kultureller Bedeutung” die Rede. Somit wird empfohlen, die Planungen für zwei Jahre auszusetzen und mit dem Entwickler Alternativen zu erarbeiten, die mit dem Weltkulturerbe-Status vereinbar sind.