Wiener Hausärzte klagen weiter über zu wenige Corona-Impf-Dosen

Neue Impfmöglichkeiten: Nach mehrwöchiger Pause können sich seit einigen Tagen Wienerinnen und Wiener wieder bei ihren Hausärztinnen und -ärzten gegen das Coronavirus impfen lassen.

Kritik der Hausärzte: Über zwei Wochen hinaus keine Planung möglich

"Wir haben jetzt einmal 10.000 Dosen Biontech/Pfizer geliefert bekommen, nächste Woche sind es in Summe 12.500 Dosen Biontech/Pfizer bzw. Moderna. Über diese zwei Wochen hinaus haben wir keine Zusagen", ärgerte sich ein Sprecher der Wiener Ärztekammer im APA-Gespräch am Donnerstag.

In Wien werden nur 2 Prozent beim Hausarzt geimpft

Im Vergleich zu anderen Bundesländern werden laut Ärztekammer in Wien nur zwei Prozent der Impfwilligen in Ordinationen geimpft, der Rest in Impfstraßen. In anderen Bundesländern sei das Verhältnis hingegen ausgeglichen - überdies werde dort seit Monaten injiziert. In der Bundeshauptstadt seien es bis dato nur wenige Wochen gewesen.