Wiener Hafen mit Zuwächsen im Containergeschäft

Der Wiener Hafen verzeichnet heuer deutliche Zuwächse im Containergeschäft. Es könnte die Marke von 400.000 Einheiten erreicht werden.

Touristen kommen seit Ausbruch der Coronaviruspandemie nur mehr wenige nach Wien, Fracht aber sehr wohl - und das offenbar in durchaus großer Menge. WienCont, eine Tochter des in der Wien-Holding ressortierenden Hafens Wien, verzeichnete deutliche Zuwächse im Containergeschäft. Das wurde am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz mit Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) und Wien-Holding-Chef Kurt Gollowitzer bekanntgegeben.