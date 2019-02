Wiener Grüne: Neues Hauptquartier in Wien-Landstraße bezogen

Von der Lindengasse in die Würtzlerstraße sind es - mit der U3 - nur 20 Minuten. Für die Wiener Grünen bedeutet ihr neues Hauptquartier aber ein Neuanfang mit Neo-Spitzenkandidatin Birgit Hebein.

Die Ära Lindengasse ist endgültig vorbei: Die Wiener Grünen haben nach knapp drei Jahrzehnten ihre traditionsreiche Zentrale in der parteieigenen Hochburg Neubau verlassen. Seit kurzem werkt die Landesgruppe in einem modernen Bürohaus im Bezirk Landstraße. Das erste Großprojekt, das von hier aus gemanagt wird, ist der EU-Wahlkampf.

Insgesamt werken in der Würtzlerstraße 3 rund 30 Menschen. Zur Verfügung stehen 670 Quadratmeter – und damit weniger als in der Lindengasse. Sie seien allerdings viel besser angelegt, weil es keinerlei unnutzbare Ecken, Winkerl und Durchgangsbereiche gebe, heißt es. Und grundsätzlich entspreche der neue Hauptsitz einfach den Anforderungen einer modernen, professionellen Partei.

Nichts mit Geldknappheit zu tun

Hebein spricht von einer “neuen pulsierenden Quelle”: “Von hier aus wollen wir die Erfolge planen und gemeinsam in die EU-Wahl durchstarten.” Die Wiener Landespartei werde sich am Wahlkampf “massiv beteiligen”, stellt Hebein in Aussicht. Praktisch ist dabei, dass man sich die Räume im zweiten Stock des “Kubus”-Turms am Rande des Büro-Stadtteils Town Town mit der Bundespartei teilt. Auch Werner Kogler hat hier ein Büro.