Wiener Garagen-Aktion anlässlich der Corona-Krise in vollem Gange

30.000 Stellplätze für 5 Euro pro Tag: Die Wiener Garagen-Aktion ist seit Mittwoch voll angelaufen. Nun, da mehr Menschen anstatt der Öffis das eigene Auto nutzen (sollen), soll dies auch begünstigt werden.

Zentrales Ziel bei der Wiener Garagen-Aktion ist es, jenen Menschen, die in der Arbeit unabkömmlich sind, eine möglichst kontaktfreien Weg zur und von der Arbeit zu ermöglichen. Hintergrund dabei: Seit gestern ist - coronabedingt - die Kurzparkzonen-Regelung in ganz Wien aufgehoben.

30.000 Garagenstellplätze für 5 Euro pro Tag

Rund 30.000 Garagenstellplätze in Wien werden im Rahmen dieser Aktion zu einem Tarif von 5 Euro pro Tag bis auf weiteres zur Verfügung gestellt. "Best in Parking", Wipark, Apcoa und die BOE-Garagen sind Teil dieser Initiative.