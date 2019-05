"Wiener Fürstenfiguren" übersiedelten ins Untere Belvedere

Da das Wien Museum wegen Umbaus geschlossen ist, sind die "Wiener Fürstenfiguren" derzeit als Leihgaben im Rahmen einer Sonderausstellung im Unteren Belvedere zu sehen.

Herzog Rudolf IV. hat für die Dauer des Umbaus des Wien Museums eine neue Bleibe gefunden. Seine Skulptur sowie die Statuen seiner Gattin, seiner Eltern und Schwiegereltern, die einst an der Fassade des Stephansdoms angebracht waren, Mitte des 19. Jahrhunderts dem Städtischen Museum übertragen und am Dom durch Kopien ersetzt wurden, sind ab sofort als Leihgaben im Unteren Belvedere zu sehen.

Erhalten sind sie im heutigen Zustand wohl nur, weil sie im Zuge der ersten großen Restaurierung des Stephansdoms in den Jahren 1858 und 1870/71 unter Dach gebracht wurden. Besonders die Statuen des Herrscherpaares Rudolf IV. (1339-1365) und Katharina von Böhmen, die an der Westfassade besonders dem Wetter ausgesetzt waren, tragen deutliche Verwitterungsspuren. Die sie in der jetzigen Präsentation flankierenden Elternpaare Herzog Albrecht II. und Johanna von Pfirt sowie Kaiser Karl IV. und Blanche de Valois, die südlich am hohen Turm aufgestellt waren, sind deutlich besser erhalten.