Umbau: Wien Museum schließt am 3. Februar 2019

Freunde des Wien Museums am Karlsplatz sollten dem Museum noch vor dem 3. Februar 2019 einen Besuch abstatten. Denn ab dem Tag schließt die Einrichtung für mehrere Jahre.

Das Wien Museum am Karlsplatz schließt am 3. Februar 2019 für mehrere Jahre. Das hat Direktor Matti Bunzl am Dienstag in einer Pressekonferenz bekanntgegeben. Grund ist der geplante Um- bzw. Erweiterungsbau für das in die Jahre gekommene Haus. Ausstellungen wird es aber auch während der Schließzeit geben – etwa im Museum auf Abruf beim Rathaus, das seit heuer ebenfalls zum Wien Museum gehört.