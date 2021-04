Wiener Freibäder für Saisonstart am 30. April bereit

Wann die Wiener Freibäder öffnen dürfen, ist von der weiteren Entwicklung in der Corona-Pandemie abhängig. Grundsätzlich wäre man für den Saisonauftakt am 30. April aber vorbereitet.

Die Wiener Freibäder sind bereit, am 30. April in die Saison zu starten. Das hat der zuständige Stadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) der APA berichtet.

Heuer kann Wien allerdings nicht selber entscheiden, ab wann geplanscht werden darf. Denn noch besteht ein bundesgesetzliches Betretungsverbot für derartige Einrichtungen. Der tatsächliche Auftakt ist also davon abhängig, wie der Bund in Sachen Corona-Maßnahmen weiter vorgeht.

Wiener Freibäder könnten mit Anfang Mai in neue Saison starten

Prinzipiell sei man bereit, betonte Wiederkehr. Derzeit werde an der Vorbereitung und Instandsetzung der Freibäder gearbeitet. Es seien in etwa drei bis vier Wochen Vorlaufzeit nötig. Je nach Wetter würde ein Start am 30. April oder am 2. Mai ins Auge gefasst - also falls bis dahin der Bund dies erlaubt.