Wiener FPÖ hat keine Angst vor der Wien-Wahl

Nach dem schlechten Ergebnis bei der Burgenland-Wahl hat die FPÖ dennoch keine Angst vor der Wien-Wahl. Auch personell gebe es keinen Änderungsbedarf.

Der Obmann des FPÖ-Klubs im Wiener Rathaus, Toni Mahdalik, hat am Montag versichert, dass man nach dem schlechten Abschneiden im Burgenland sich nicht vor der heuer stattfindenden Wien-Wahl fürchte. Auch personell sehe er "überhaupt keinen Änderungsbedarf", wie er in einer Pressekonferenz versicherte. Dies gelte sowohl für den Bund als auch für Wien.

Kein Änderungsbedarf beim Personal

"Wir haben eine Spitzenduo mit Norbert Hofer und Herbert Kickl", zeigte sich Mahdalik überzeugt. Jeder der beiden habe eine andere Art als Politiker und als Mensch. "Das ist gut so." Es seien die politischen Gegner, die probieren würden, Unruhe in die Partei hineinzutragen.

Strache sei "nicht der politische Gegner"

Strache bzw. die "Allianz für Österreich" (DAÖ) hätten, so verriet Mahdalik, zuletzt weiter versucht, Gemeinderäte oder Bezirksräte zum Wechsel zu bewegen. Das sei jedoch nicht gelungen. Man wolle sich aber, so beteuerte der blaue Klubobmann, mit dem einstigen Parteichef nicht mehr beschäftigen. Strache oder das DAÖ sei "nicht der politische Gegner", auch wenn Strache nun "herumjammert", dass ihn die FPÖ fallengelassen habe.

Mahdalik bestätigte, dass man nun prüfe, rund 500.000 Euro Anwaltskosten von Strache zurückzufordern. Dieser sieht sich inzwischen auch in der Spesen-Affäre mit Vorwürfen konfrontiert. Laut dem blauen Rathaus-Klubchef wurden in diesem Zusammenhang bei internen Kontrollen aber keine verdächtigen Belege entdeckt. Allerdings, so betont man in der Wiener FPÖ, könne man nicht wissen, ob Rechnungen unter falscher Bezeichnung eingereicht worden seien. Die Unterlagen habe man jedenfalls der Staatsanwaltschaft übergeben.