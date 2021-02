Wiener Flüchtlingsball findet 2021 als Gratis-Streaming Event statt

Pandemiebedingt ist es heuer nicht möglich, den Flüchtlingsball in seinem bereits 27. Jahr wie gewohnt im Wiener Rathaus abzuhalten. Stattdessen kommt das Event nun in die heimischen Wohnzimmer.

27. Wiener Flüchtlingsball wird kostenlos gestreamt



Internationaler Mix: Die Konzerte am Online-Flüchtlingsball

Nicht nur live: Auch speziell vorgefertigte Ball-Musikbeiträge

„Neben den Livekonzerten aus dem Rathaus gibt es speziell vorgefertigte Musikbeiträge für den Flüchtlingsball“, freut sich Ballorganisator Niki Heinelt. The Slackers, die „Jamaican Rock ́n ́Roller“, trafen sich für den Flüchtlingsball extra vor Weihnachten in New York, um einen eigenen Beitrag zu gestalten. Mit hochpolitischen Texten und einer wilden Sound-Mischung aus Ska, Punk und Reggae haben sich Dubioza Kolektivlängst als wichtigste Band Bosnien-Herzegowinas etabliert, am Flüchtlingsball sind sie mit ihren Corona-Sessions mit dabei.