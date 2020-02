26. Flüchtlingsball im Wiener Rathaus: Ein Appell an die Menschlichkeit

Der Flüchtlingsball als transkultureller und bunter Ball des Integrationshauses setzt auch heuer wieder ein Zeichen für den Schutz von Geflüchteten, für Menschlichkeit in der Flüchtlingspolitik und gegen die soziale Spaltung.

Am 22. Februar 2020 findet der 26. Flüchtlingsball im Wiener Rathaus statt. Starke Unterstützung bekommt der Flüchtlingsball von der Stadt Wien, allen voran Vizebürgermeisterin Birgit Hebein sowie den Stadträten Peter Hacker und Jürgen Czernohorsky.

Flüchtlingsball: Tanzen für den guten Zweck

Katharina Stemberger, Vorstandsvorsitzende des Integrationshauses, rüttelt auf und lädt zum Flüchtlingsball ein:"Irgendwann werden unsere Kinder und Kindeskinder fragen: `Was habt ihr getan, damit vor den Toren Europas kein Kind auf der Flucht sinnlos ertrinkt, verhungert oder erfriert?´ Was werden wir antworten? Abschottung und Wegschauen lösen kein Problem - wir schauen hin, wir öffnen unsere Herzen, wir reichen die Hände - und genau das werden wir am 22. Februar im Herzen der Stadt, im Rathaus, feiern."