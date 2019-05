Wiener Festwochen stellen die Donaustadt ins Rampenlicht

Der neue Intendant der Wiener Festwochen setzt auf die Wiener Donaustadt als Mittelpunkt des Kulturevents. Neben einem Gemeindebau wird auch die Erste Bank Arena zu einer Spielstätte.

Ungewöhnliche Projekte an ungewöhnlichen Orten, ist das Motto von Wiener-Festwochen-Intendant Christophe Slagmuylder. Der 52-jährige Belgier geht bewusst aus dem Ersten Bezirk hinaus und stellt die Wiener Donaustadt in den Mittelpunkt. So wird etwa in der Erste Bank Arena ein ganzes fiktives Dorf aufgebaut. Die Zuschauer können in der 5,5-stündigen Vorstellung von Fenster zu Fenster spazieren und quasi als Voyeur dem Geschehen folgen.