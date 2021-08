Wiener fand Kriegsmaterial im Wald und nahm es mit nach Hause

Ein Wiener fand eine Stabbrandbombe in einem Wald in Niederösterreich und nahm sie mit zu sich nach Hause. Als er herausfand, worum es sich bei seinem Fund handelt, alarmierte er die Polizei.

Für Aufregung hat am Montag eine Wiener gesorgt, nachdem er mit einer Stabbrandbombe nach Hause ging. Er fand das Kriegsgerät in einem Wald in Niederösterreich und nahm an, dass es ein harmloses Sechskanteisen ist.