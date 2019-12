Wiener erlitt während der Autofahrt einen Herzinfarkt

Am Freitag kam es in der Währinger Straße in Wien-Alsergrund zu einem Autounfall, weil ein Autofahrer einen Herzinfarkt erlitten hat. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto. Polizisten konnten den Mann wiederbeleben.

Ein 76-jähriger Mann hat am Freitagnachmittag in der Währinger Straße in Wien-Alsergrund einen Herzinfarkt in seinem Auto erlitten und daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er prallte mit seinem Pkw auf einen davor angehaltenen Wagen. Polizisten gelang es, den Mann wiederzubeleben, zwei Beifahrer erlitten leichte Verletzungen, hieß es in einer Aussendung der Exekutive.

Wiener Polizisten setzten Defibrillator ein

Anwesende Ersthelfer holten gleich nach dem Unfall den Mann sowie die zwei Beifahrer aus dem Auto, starteten Erste-Hilfe-Maßnahmen und verständigten die Einsatzkräfte. Eine Sektorstreife der Polizei Alsergrund übernahm als First Responder die Reanimationsmaßnahmen, hierbei kam auch der mitgeführte Defibrillator zum Einsatz. Der Mann konnte von Berufsrettung und Polizei reanimiert werden, er wurde in kritischem Gesundheitszustand in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.