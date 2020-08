Wiener Corona-Experte: "Die Zweite Welle ist schon da"

Virologen und Mediziner haben das Coronavirus im vergangenen halben Jahr kennengelernt und einiges dazu gelernt. Christoph Wenisch, Leiter der Infektionsabteilung am Kaiser-Franz-Josef-Spital in Wien, gibt im ORF Einblicke.

Über 700 stationäre Corona-Fälle wurden in den letzten Monaten im Kaiser-Franz-Josef-Spital behandelt, mindestens 50 Fälle liegen zu jeder Zeit in den Betten der Klinik, weiß Christoph Wenisch, Leiter der Infektionsabteilung.. Seit Ende Juli bemerkte der Experte aber eine deutliche Steigerung der Fälle, er spricht von einer Zweiten Welle, die von Touristen aus dem Ausland und Ansteckungen im Urlaub ausgelöst wird. Dabei steigt auch der Anteil der jüngeren Corona-Patienten in der Klinik an, die sich vorwiegend im Urlaub infizieren.