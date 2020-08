Wiener Corona-Drive-In bleibt: Gratis-Tests für alle Urlaubsrückkehrer

Die ursprünglich für Kroatien-Rückkehrer eingerichtete Coronavirus-Teststraße beim Wiener Ernst-Happel-Stadion bleibt bestehen. Gratis-Coronatests gibt es demnach ab sofort für alle Personen, die von den Balearen zurückkehren, aber auch Personen aus Nicht-Risikoländern und anderen Bundesländern.

Das teilte die Stadt Wien am Freitag per Aussendung mit.

Gratis-Coronatests für alle Reiserückkehrer in Wien

"Die Zahlen zeigen eindeutig, dass Reiserückkehrerinnen und -rückkehrer bei den Neuinfektionen in Wien - genauso wie in ganz Österreich - eine immer stärkere Rolle spielen. In Wien wollen wir genauer hinschauen und werden unser kostenloses Testangebot verlängern und die Zielgruppen ausweiten", erklärte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) in der Aussendung.